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Беженца со сломанной ногой и обморожением выбросили к границе польские пограничники

09.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польские пограничники выбросили к границе беженца со сломанной ногой и обморожением, сообщается в Госпогранкомитете.

Оперативно вызвали скорую помощь иностранцу белорусские пограничники, когда обнаружили его. У мужчины – перелом ноги и обморожение, по предварительным оценкам медиков.

Фото: скриншот из видео ГПК Беларуси

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Польские пограничники выбросили к границе беженца со сломанной ногой и обморожением, сообщается в Госпогранкомитете. Оперативно вызвали скорую помощь иностранцу...
 
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