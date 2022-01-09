Беженца со сломанной ногой и обморожением выбросили к границе польские пограничники

Источник материала: ОНТ

Польские пограничники выбросили к границе беженца со сломанной ногой и обморожением, сообщается в Госпогранкомитете.

Оперативно вызвали скорую помощь иностранцу белорусские пограничники, когда обнаружили его. У мужчины – перелом ноги и обморожение, по предварительным оценкам медиков.

Фото: скриншот из видео ГПК Беларуси

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