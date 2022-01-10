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Умерла знаменитая поэтесса, композитор и обладательница трех премий «Оскар»
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти автора песен Мэрилин Бергман, ей было 93 года. Трагическую новость
По данным источника, Бергман становилось хуже и хуже в течение последних двух лет.
Мэрилин Бергман трудилась над песнями вместе со своим супругом и соавтором Аланом Бергманом. Они были трижды удостоены премии «Оскар», всего были номинированы на 16 премий. Кроме того, супруги Бергманы получили высшую награду Американской киноакадемии за композиции к фильмам «Йентл» (1983) и «Афера Томаса Крауна» (1968).
Фото: соцсети
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Стало известно о смерти автора песен Мэрилин Бергман, ей было 93 года. Трагическую новость сообщает ТАСС со ссылкой на слова дочери умершей. По данным...
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