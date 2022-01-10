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Женщина включила стиральную машину, а потом услышала странные звуки. Вот что случилось – она была в шоке! Почитайте, невероятная история!
Источник материала: ОНТ
Удивительная история с хорошим финалом опубликована в
Кот Броша очень любил спать в барабане стиральной машины. Из-за этого недавно чуть не случилась трагедия.
Владельцы услышали крики кота только через 30 минут.
Однако сразу после открытия дверцы стиральной машины кот выбежал.
В лечебнице рассказали, что у кота выявили на осмотре.
Врачи подчеркивают, что Броше очень повезло – анализы были в норме и кот чувствовал себя хорошо.
Фото: скриншот из видео в
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Женщина включила стиральную машину, а потом услышала странные звуки. Вот что случилось – она была в шоке! Почитайте, невероятная история!
Удивительная история с хорошим финалом опубликована в Facebook украинской ветеринарной клиники. Кот Броша очень любил спать в барабане стиральной машины. Из-за этого...
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