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Женщина включила стиральную машину, а потом услышала странные звуки. Вот что случилось – она была в шоке! Почитайте, невероятная история!

10.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина включила стиральную машину, а потом услышала странные звуки. Вот что случилось – она была в шоке! Почитайте, невероятная история!

Удивительная история с хорошим финалом опубликована в Facebook украинской ветеринарной клиники.

Кот Броша очень любил спать в барабане стиральной машины. Из-за этого недавно чуть не случилась трагедия. 

Владельцы услышали крики кота только через 30 минут.

Однако сразу после открытия дверцы стиральной машины кот выбежал.

В лечебнице рассказали, что у кота выявили на осмотре.

Врачи подчеркивают, что Броше очень повезло – анализы были в норме и кот чувствовал себя хорошо.

Фото: скриншот из видео в Facebook

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Удивительная история с хорошим финалом опубликована в Facebook украинской ветеринарной клиники. Кот Броша очень любил спать в барабане стиральной машины. Из-за этого...
 
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