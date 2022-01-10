Женщина включила стиральную машину, а потом услышала странные звуки. Вот что случилось – она была в шоке! Почитайте, невероятная история!

Источник материала: ОНТ

Удивительная история с хорошим финалом опубликована в Facebook украинской ветеринарной клиники.

Кот Броша очень любил спать в барабане стиральной машины. Из-за этого недавно чуть не случилась трагедия.

Владельцы услышали крики кота только через 30 минут.

Однако сразу после открытия дверцы стиральной машины кот выбежал.

В лечебнице рассказали, что у кота выявили на осмотре.

Врачи подчеркивают, что Броше очень повезло – анализы были в норме и кот чувствовал себя хорошо.

Фото: скриншот из видео в Facebook

Подписывайтесь на нас в Telegram