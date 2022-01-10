«Кувыркот». Звездное падение кота со стола развеселило интернет. Осторожно, это слишком смешно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Последнее время в интернете набирает популярность шутка: если падаешь, нужно делать вид, что так запланировано. Наглядно это применил даже один из котов, ролик с которым рассмешил интернет. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видеокадры позволяют видеть, как лежащий на столе котофей решил потянуться и переборщил. Пушистик явно не рассчитал, что край стола ближе, чем ему кажется. После этого он скатился на пол, однако перед этим предпринял попытку предотвратить падение, сделав это невозмутимо и эпично, а интернет-пользователи непременно это оценили.





Видео, опубликованное под названием «Каждый раз, когда я пытаюсь быть изящной», просмотрели более 970 тысяч раз. Пользователи Сети повеселились с «выкрутасов» пушистого.

«Даже в падении остался красавцем», «И кувырок изящный, и зацеп классный», «Это какой-то кувыркот», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

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