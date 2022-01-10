ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Кувыркот». Звездное падение кота со стола развеселило интернет. Осторожно, это слишком смешно! (ВИДЕО)

10.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Кувыркот». Звездное падение кота со стола развеселило интернет. Осторожно, это слишком смешно! (ВИДЕО)

Последнее время в интернете набирает популярность шутка: если падаешь, нужно делать вид, что так запланировано. Наглядно это применил даже один из котов, ролик с которым рассмешил интернет. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видеокадры позволяют видеть, как лежащий на столе котофей решил потянуться и переборщил. Пушистик явно не рассчитал, что край стола ближе, чем ему кажется. После этого он скатился на пол, однако перед этим предпринял попытку предотвратить падение, сделав это невозмутимо и эпично, а интернет-пользователи непременно это оценили.


Видео, опубликованное под названием «Каждый раз, когда я пытаюсь быть изящной», просмотрели более 970 тысяч раз. Пользователи Сети повеселились с «выкрутасов» пушистого.

«Даже в падении остался красавцем», «И кувырок изящный, и зацеп классный», «Это какой-то кувыркот», – писали в комментариях.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последнее время в интернете набирает популярность шутка: если падаешь, нужно делать вид, что так запланировано. Наглядно это применил даже один из котов, ролик с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беженца со сломанной ногой и обморожением выбросили к границе польские пограничники
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by