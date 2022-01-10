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Популярный десерт за полчаса! Потрясающе с кофе – вы не сможете остановиться! Убедитесь сами!

10.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Популярный десерт за полчаса! Потрясающе с кофе – вы не сможете остановиться! Убедитесь сами!

Тирамису – нежный, пропитанный, сливочный десерт. Обязательно попробуйте его! И для этого не нужно искать подходящую кондитерскую и тратить большие деньги. Мы расскажем, как приготовить изумительный тирамису дома за полчаса.

Как готовить: сварите стакан крепкого кофе, добавьте в него по вкусу сахар и 50-70 г коньяка. Для крема смешайте 200 г рикотты, столько же маскарпоне, 300 г взбитых 33%-х сливок и примерно полбанки сгущенки. Добавьте щепотку соли. Взбивайте все ингредиенты, пока крем не загустеет – примерно 5-7 минут.

Печенье савоярди (упаковку) обмакните в коньячный кофе и уложите в форму одним слоем. Следующий слой – крем. Чередуйте слои столько раз, насколько хватит формы. Последним будет крем. Сверху посыпьте десерт молотым кофе и какао-порошком.

Фото: Pixabay.com

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Тирамису – нежный, пропитанный, сливочный десерт. Обязательно попробуйте его! И для этого не нужно искать подходящую кондитерскую и тратить большие деньги. Мы...
 
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