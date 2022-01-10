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Кот не пускал хозяйку на работу! Только посмотрите, как он вцепился в нее – это поразительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кот вцепился в брюки хозяйки и не пускал ее на работу – не помогали никакие уговоры. Ей пришлось аккуратно отдирать его от своих штанов.
Комментаторов удивило такое поведение пушистого.
Фото: Pixabay.com
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Кот не пускал хозяйку на работу! Только посмотрите, как он вцепился в нее – это поразительно! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот вцепился в брюки хозяйки и не пускал ее на работу – не помогали никакие уговоры. Ей пришлось аккуратно отдирать его от...
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