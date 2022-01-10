﻿ Кот не пускал хозяйку на работу! Только посмотрите, как он вцепился в нее – это поразительно! (ВИДЕО). 21.by
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Кот не пускал хозяйку на работу! Только посмотрите, как он вцепился в нее – это поразительно! (ВИДЕО)

10.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот не пускал хозяйку на работу! Только посмотрите, как он вцепился в нее – это поразительно! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот вцепился в брюки хозяйки и не пускал ее на работу – не помогали никакие уговоры. Ей пришлось аккуратно отдирать его от своих штанов.


Комментаторов удивило такое поведение пушистого.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот вцепился в брюки хозяйки и не пускал ее на работу – не помогали никакие уговоры. Ей пришлось аккуратно отдирать его от...
 
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