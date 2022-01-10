Продукт, который защищает от инфекций, назвали ученые

Источник материала: ОНТ

Об источнике антиоксидантов, помогающих организму укрепить иммунитет и бороться с инфекциями (например, грипп), рассказали польские ученые. Результаты исследований публикует журнал Molecules , пишет РИА «Новости».

Согласно исследованиям работников Познаньского университета естественных наук, бузина содержит много фенолокислот и флавоноидов, которые помогут увеличить продолжительность жизни, так как употребление этого продукта сокращает долгосрочные повреждения систем организма.

Коллеги польских ученых, американские исследователи из Института здоровья Франклина, согласились с этими выводами. Эти ученые изучили скорость выздоровления больных с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей – эти пациенты кроме лекарств употребляли в пищу бузину с ее экстрактом. При этом бузина не была добавлена в программу лечения контрольной группы.

Ученые также добавили, что экстракт бузины действовал более активно в случае с гриппом, чем с простудой.

Фото: pixabay

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