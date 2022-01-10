Продовольственное эмбарго Запада сыграло России на руку: почему санкции не работают и бьют только по их инициаторам?

Источник материала: ОНТ

За две недели до Нового года, когда обычные люди бегают по магазинам со списком продуктов для праздничного стола, в чиновничьих кабинетах уже готовы прогнозы, что разместят на полках в супермаркетах после того, как оливье будет доеден. В России дефицита нет и не предвидится. И есть соседи, в основном, будут всё свое. Министр сельского хозяйства лично пообещал это депутатам Госдумы на завершающем год правительственном отчете.





Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России: «Отмечаем, в том числе, рост производства сыров, круп, мясных полуфабрикатов, колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий и плодоовощных консервов. Также отмечу, что рыбохозяйственный комплекс в 21-м году демонстрирует положительные результаты. Объем добычи водных биоресурсов составит 5 миллионов тонн, аквакультуры 386 тысяч тонн. Все это больше, чем годом ранее. Таким образом, еще раз подчеркну, что объемы продукции АПК позволяют нам полноценно покрывать внутренние потребности».

Еще лет десять назад для России такие показатели выглядели фантастикой. Почти треть всех продуктов питания были импортными. Больше всего возили из Европы: мясо, рыба, овощи, фрукты, молоко – российским аграриям у себя же дома трудно было протолкнуться. Коридор возможностей открылся в 2014-м, когда официальная Москва в ответ на непрекращающиеся экономические санкции ввела продуктовое эмбарго. Под запретом оказались товары из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Затем этот список пополнили Албания, Лихтенштейн, Исландия, Черногория и Украина. «Экономический карлик», как называли тогда некоторые Россию, решился на контрмеры. И продовольственное эмбарго на первых порах даже вызывало волну насмешек. Ну кто мог подумать, что, например, плотно попавшая в сети норвежской и датской семги страна всего через пару лет не только научится выращивать свою рыбу, но и войдет в 10-ку крупнейших стран мира по объему вылова?

То есть у россиян сейчас большой выбор. Хотя, когда вводили эмбарго, чем только не пугали: и ростом цен, и голодом, и даже советскими призраками – пустыми полками в магазинах.

Поводы для опасений, конечно, были. Тогда российское сельское хозяйство считалось «черной дырой», в которую, сколько ни вкладывай, все равно отдачи не видно. И, действительно, на первых порах своих продуктов не хватало. Но помогли союзники. Беларусь, например, быстро переориентировала потоки своего молока и мяса на Восток. В это время государство в авральном режиме разрабатывало программы господдержки, доставало из бюджетных закромов деньги на развитие села. Сегодня в обороте отрасли – миллиарды рублей. Три больших государственных программы, 126 комплексных проектов. Каждый год пашни прибавляют по миллиону гектаров, плюс 300 километров новых хороших дорог вокруг них. На 2022-й намечен и новый масштабный проект – возрождение заброшенных земель сельхозназначения. За семь лет должно быть засеяно не менее 13 миллионов гектаров того, что сейчас зовут бурьяном.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МИГМО МИД России: «Они (санкции) дали по ряду отраслей очень хороший эффект. В частности, с сельским хозяйством Россия получила повод, получила основание профинансировать и вырастить собственных сельхозпроизводителей. И производство и зерновых, и других культур выросло многократно. Оно оказалось достаточно эффективным, а не эффективным оказалось в тех отраслях, где ждали что вот-вот, и оно всё наладится, где не спешили строить импортозамещение, где осталась зависимость от западных технологий. Выяснилось, что там оказалось время более или менее упущено, сейчас уже начинают наверстывать, но по-хорошему заниматься импортозамещением и обеспечением самодостаточности нужно было с самого начала. На такую большую территорию, как Россию, и на таком рынке, как Евразийский, есть все виды ресурсы, нужно просто их брать и уметь самостоятельно пользоваться».

Теперь по основным товарам российский производитель в полной доминанте. А это значит дополнительные инвестиции и рост объемов производства. Сейчас уже никто даже не обсуждает внешнюю конкуренцию, высока внутренняя. По оценкам аналитиков, даже если Россия отменит эмбарго, на этот рынок смогут вернуться менее 5% иностранных поставщиков. Запад, который долгие годы сам вводил экономические санкции против России, обрубал ей внешнеторговые связи и игнорировали жалобы Москвы о том, что это незаконно, наконец признал: это жёсткая месть. И сам пошел жаловаться в ВТО, мол, компании Евросоюза от продуктового эмбарго несут убытки – почти триста миллиардов евро. Разоряются фермеры, на полях гниют фрукты и овощи. Кроме того, большой минус в доходах и от объявленной тогда же, в 2014-м, политики импортозамещения. Россия сейчас отказывается покупать на западе транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, жалуется Еврокомиссия. И требует компенсацию. От тех, чью экономику призывали рвать в клочья. Подорвали собственную.

Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России: «Надо признать, что это трудный процесс и не всегда технологично мы еще выигрываем. Безусловно, огромный опыт, если говорить о продуктовой корзине, есть у Беларуси, поэтому здесь нужно учиться. Беларусь в свое время очень качественное оборудование поставила на свои заводы с тем, чтобы продавать свою продукцию именно на европейский рынок и в этом смысле конкурентность продукции очевидна. Но, в принципе, нужно выходить за продуктовую корзину. Нужно выходить на уровень химической, металлургической, лесоперерабатывающей промышленности, чтобы мы могли в кризисный момент обеспечить себя сами практически всем. Сами, когда я говорю, имею в виду, конечно, наших союзников Беларусь, Казахстан, Киргизия».

В сентябре прошлого года указ о контрсанкциях в отношении иностранных товаров в России продлен до конца 2022-го. Это уже его девятая редакция. И никто не сомневается, что эмбарго пролонгируют и в будущем. Западные партнеры опять говорят о каких-то «адских санкциях» для Москвы. Как отвечать на подобные выпады – здесь уже знают.

«Если судьба преподносит тебе лимоны – сделай из них лимонад», – говорил известный психолог Дейл Карнеги. У славян эта формула «нет худа без добра» выведена гораздо раньше. И похоже, она сработала и в случае с продовольственным эмбарго. Сегодня уже смело можно говорить о том, что результатом российских контрсанкций стал взрывной рост отечественного сельского хозяйства. Теперь это один из самых прибыльных бизнесов в стране. Денег он порой приносит больше, чем продажа оружия, а доходность отдельных игроков рынка выше, чем у нефтяных компаний.

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