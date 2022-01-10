Триумф белорусских биатлонистов на мировом первенстве, финал Кубка Беларуси по минифутболу, а также перспективы сборной по гандболу. «Спортклуб»

Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонисты снова на пьедестале. Классная эстафета с прицелом на Олимпиаду и личный пьедестал наших девушек на очередном этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Репортаж с финального матча Кубка Беларуи по мини-футболу.

В каком составе сборная Беларуси поедет на европейское первенство по гандболу? Интервью с главой Федерации гандбола Беларуси Владимиром Коноплевым.

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