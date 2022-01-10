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Собака разозлилась и показала, кто в доме хозяин. Только посмотрите на это – будете хохотать до слез! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике маленький йоркширский терьер Спарти разозлился, схватил в зубы резиновую тапку и с силой поболтал ее из стороны в сторону. Это очень смешное видео!
Пользователи соцсетей утверждают, что тапка получила по заслугам.
Фото: Pixabay.com
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Собака разозлилась и показала, кто в доме хозяин. Только посмотрите на это – будете хохотать до слез! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике маленький йоркширский терьер Спарти разозлился, схватил в зубы резиновую тапку и с силой поболтал ее из стороны в...
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