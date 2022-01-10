Собака разозлилась и показала, кто в доме хозяин. Только посмотрите на это – будете хохотать до слез! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике маленький йоркширский терьер Спарти разозлился, схватил в зубы резиновую тапку и с силой поболтал ее из стороны в сторону. Это очень смешное видео!





Пользователи соцсетей утверждают, что тапка получила по заслугам.

Фото: Pixabay.com

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