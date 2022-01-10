Год исторической памяти: как сохранить у подрастающих поколений воспоминания о героях Великой Отечественной войны?

Источник материала: ОНТ

Если нынешние 40-летние слышали об ужасах той войны из первых уст, если нынешние 30-летние тоже застали еще живых ветеранов, то у современных 10- и 15-летних подростков объективно – к сожалению, объективно – нет рядом свидетелей тех событий. И уже не будет никогда. А значит, есть реальная опасность отдалить ту историю на расстояние, скажем, Первой мировой или войны 1812 года, что было бы совершенно преступным. Но как не упустить этот тонкий момент? Как не разорвать эту невидимую нить поколений длинной уже в восемь десятилетий? Как достучаться до тех, кто не держал в руках дедовскую медаль «За отвагу»?





Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны: «Самое страшное – это, конечно, казнь моих родителей… Нас забрали рано утром из дома. Немец выстрелил из пистолета, ранил моего смертельно отца, отец погиб. После этого мою мать, Ткачеву, Журавлеву, именно матерей партизанских, у которых родственники в партизанах находились, вывели на площадь и там начали пытать. Били мою маму, били Ткачеву, Журавлеву, потом повесили им доски. С этими досками немцы погнали всех к озеру, где у нас был барак, в котором мы жили. Дали лопаты в руки моей матери и ещё Ткачёвой, Журавлевой и заставили их рыть окоп. Они выкопали траншею и их поставили на край траншеи. И мама только крикнула: "Прощайте, дети!"» Я к ней бросился, немец меня ударил сапогом в лицо, и я в канаву, в крапиву свалился».

Жжение крапивы будто и сегодня ощущает на своей коже, а боль утраты ещё сильнее. В один день восьмилетний Вася лишился всего, а в маленьком сердце зародилась огромная жажда мести. Вместе с другом Толиком Журавлёвым (сосед также в тот день стал сиротой) убежали. А вечером мальчишки подкрались к дому, где пировали фашисты, в открытое окно бросили гранату. Раздался взрыв, ребята кинулись убегать, позади застрочили автоматы. Товарища зацепило. Раненого в ноги Вася тащил на себе, пока не наткнулись на партизан. Так началась история одного из самых юных участников войны. У партизан был связным, в составе действующей армии (к тому, как туда попал, ещё вернемся) разминировал Минск, Литву, Восточную Пруссию, дошел до Берлина. На долю ребенка выпали отнюдь не детские испытания, но и мужчины, уверен Василий Князев, плачут. А война – это история, когда к зверю порой уважения больше, чем к человеку.

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны: «Плакал, когда мой Арс погиб на мине, собака моя. Получилось так, что мы начали разминировать минные поля под Кёнигсбергом, когда вышли разминировать, немцы нас били из минометов… Обнаружили Арса уже лежащим на боку, из грудины у нее кровь течет, а из глаз слезы».

События прошлого века уходят все дальше в историю, и услышать о Великой Отечественной войне из первых уст сейчас почти невозможно. Потому так ценно каждое слово, ведь подвиги прошлого живут благодаря воспоминаниям. И важно, чтобы не только было кому их рассказывать, но и кому слышать. Просто зайти в гости, не обязательно лишь 9 мая, чтобы знать о тех событиях не только по страницам учебников, это самое малое, что могут сегодня те, кто живет благодаря Победе.

После таких встреч задумываешься, признаются школьники, а хватило бы мужества им на такие свершения? Благо, проверять не приходится. Но переосмысление военных событий явно осеняет, и мысли после такой беседы о самом главном, ведь ценить начинаешь больше.

Андрей Блазуцкий, ученик военно-патриотического класса средней школы №206 г. Минска: «Для меня родина – это прежде всего моя семья, которая должна быть счастлива, которую я буду защищать в случае какой-то опасности. Такие истории важно знать, пусть это и страшно. Это наша история, это то, что пережил наш народ, наши прадеды. Это важно, чтобы мы не забыли своего прошлого».

Владислав Лотыш, ученик военно-патриотического класса средней школы №206 г. Минска: «Дедушка воевал, был связистом, много орденов дома, медалей его остались. Про прадедушку мне рассказывали родители… Погибало много людей, очень много крови пролили. Если бы мне мой отец не рассказал, я бы не смог своим детям про это рассказать».

С чего начинается родина, о суверенитете и независимости, о том, что нужно защищать то, что любишь. Такие понятные для взрослого вещи, не всегда столь же понятны ребенку. Потому, когда речь о воспитании – начинать надо с ценностей духовных, культурных и нравственных. А это и есть цель уроков патриотического воспитания. Их по стране становится всё больше. Ведь ещё классики завещали.

Ранее утро. Площадь Победы. Жизнь ярко ощущается здесь не только потому, что это центр города. Мемориал «живой» ещё и потому, что не забыт. Почетный караул здесь и в холод, и в жару.

Вахту памяти у вечного огня школьники несут уже почти четыре десятка лет. Репетиции на площади минчан давно не удивляют, а взгляды приезжих приковывают. Но это не просто ритуал, есть сакральный смысл – уважение к Подвигу. Ведь пока отчеканиваешь шаг, невольно задумываешься.

И может, пока технично шагающая молодежь приковывает внимание, мы будем чаще останавливаться у святого места, чтобы на минуту замолкнуть.

Сергей Быков, начальник штаба поста №1 г. Минска: «Связь поколений и памяти о тех людях, кто отдал жизни – это очень важно. Сейчас в информационном пространстве много чего такого пишут про ВОВ, иногда волосы дыбом встают. В этой войне победил советский солдат! Обобщающий образ – русский, белорус, украинец. И вот в мемориальном зале 566 героев – эти люди совершили подвиг».

У самых маленьких всё проще – в «войнушке» все делятся на хороших и плохих. Детям постарше уже нужна более объективная информация. Эксперты едины во мнении: поколение сменилось и этому не так интересно, что случилось восемь десятилетий назад. А ведь это может привести к непоправимому. Упустить их сегодня – уже завтра канут в бездну забвения несколько страшных лет из истории народа.

Это первый тур командной игры. Дмитрий Александрович уверен, что история может быть интересной и для молодежи. Решил провести параллели между Героями войны и марвелловскими супергероями. А еще напомнить, то не обязательно обладать суперспособностями, чтобы совершить подвиг. Ход сработал, оживление в аудитории неподдельное. Ведь пусть они взрослые, но всё же дети.

Чтобы цифры и факты запоминались лучше, к истории нужно прикоснуться руками, уверен Дмитрий Александрович. И пока машины времени не существуют – доступные технологии в помощь. В течение года учитель проводит интеллектуальный марафон. Исторические темы абсолютно разные. Как и сама форма. Командная игра – лишь одна из. Здесь не надо сидеть смирно и под линейку поднимать руку. В почете смекалка, активность и, конечно, знания. Всё это пригодится и в жизни.

Дмитрий Дрожжа, учитель истории лицея №2 г. Минска: «История – это такая наука, которая предполагает не допускать тех ошибок, которые допустили, возможно, предыдущие поколения. И чтобы их не допускать, нужно изучать, опять же, получить дополнительную информацию. Тем более советский период для них совсем незнакомый. И вот с помощью игр мы восполняем те пробелы, которые возможно есть по жизни. В конце концов она делает их наиболее эрудированными, потому что эрудиция может играть большое значение не только для гуманитария и для технаря, программиста того же, всё-таки игры мир танков не просто так создавались. Они создавались на основе исторической информации».

Такое ощущение, что мы оказались в далеких сороковых и здесь готовится железнодорожная диверсия. Но, нет, это клуб «Солдаты Победы». Благодаря этим людям мы видим реконструкции боев Великой Отечественной войны на «Линии Сталина». Собирают по крупицам информацию, изучают форму, оружие, каждая деталь крайне важна, чтобы не исказить факты.

Привлекают и молодежь. И эти реконструкции отнюдь не игра даже для самых младших. Мальчишки максимально ответственно относятся к своим обязанностям.

Ребята признаются, что за компьютером сидят крайне редко, а вот историю родной страны знают на 10. Ведь иначе – просто стыдно.

А ещё чем больше времени проходит, тем более неоднозначными становятся персоналии, периоды времени и уж тем более отношение к разным пластам исторического наследия. Через десятилетия и вовсе то, что сегодня бесспорные факты, может вызывать жаркие споры, а правды уже будущие поколения, увы, не узнают. И сегодня, когда еще есть в живых свидетели той войны (пусть и единицы) разве не долг каждого услышать от них истину и поделиться ей со своим ребенком?! Ведь чтобы сохранить в веках подвиг солдата и целого народа, нужно лишь открыть свое сердце. Истории.

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