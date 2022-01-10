Зимняя Олимпиада в Пекине: в каких дисциплинах белорусы рассчитывают завоевать награды?

Источник материала: ОНТ

Едва утихли страсти по летней Олимпиаде – и вот снова Игры, зимние. Меньше месяца остается до состязаний в Пекине. Точное количество белорусских лицензий пока интрига, но за кого будем болеть и на кого рассчитывать, уже ясно.

Конечно, наша биатлонная сборная. Есть победы на этапах Кубка мира, есть пьедестал. Динара Алимбекова и Анна Сола плотно держатся в топ-5 общего зачета. Свой класс наша команда подтвердила в эти дни, заняв второе место в смешанной эстафете. В мужском зачете Антон Смольский радует хорошими результатами. Ведь уже пять лет наши биатлонисты не были на пьедестале, а сейчас это случилось. Неплохие шансы в Пекине у нашей сборной по фристайлу. Тем более впервые на Олимпиаде будут разыграны медали в командном турнире.

Кроме того, белорусы попытают олимпийскую удачу в конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках, горнолыжном спорте и фигурном катании. Олимпиада стартует 4 февраля. Болеем за наших.

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