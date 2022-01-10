Почему важно сохранять и не давать вмешиваться в историческое наследие Беларуси извне? Вопрос обсудили на совещании у Президента

Источник материала: ОНТ

Мировой истории известно немало фактов, когда один росчерк пера убивал целые народы, а одно рукопожатие спасало от гибели государства. 2022-й пройдет под знаком сохранения нашего наследия. Но будем откровенны: все ли хорошо знают историю, могут распутать клубок причинно-следственных связей и способны разобраться в порой полярных оценках тех или иных событий-кирпичиков нашей общей истории? Об исторической политике на неделе говорили на встрече у Президента. Нынешний год – подходящее время расставить здесь приоритеты, разобраться, где правда, где вымысел, а где и откровенная ложь, причем порой весьма небезобидная. Ошибок быть не может. Ведь именно на этом историческом фундаменте будем цементировать нашу национальную идею, если хотите, ту самую, которую пытаемся нащупать уже не первое десятилетие.





Так проходят будни украинских депутатов. «Cлуги народа» славят бандеровское движение. Запись сделана ещё в октябре. Для прогрева общества. Ведь в 2022-м Верховная рада решила с размахом отметить 80-летие со дня образования Украинской повстанческой армии. Отсылка к её символике прослеживается и в новых боевых наградах, которые представили в Генштабе.

Националисты, которые во время Второй мировой войны были заодно с солдатами вермахта и СС, в современной Украине признаны героями и стали государственным ориентиром. День рождения Бандеры – повод для праздника и маршей. Историю и память Незалежная нещадно переписывает, отбрасывая тени нацистов, и превращает в оружие. Его можно использовать и в гибридной войне, и в реальной. Такие уроки истории от соседей Беларусь хоть и замечала, но всегда была тактичной.

Об этом прямо cказал Александр Лукашенко на совещании по исторической политике. Что бы ни было в прошлом, мы предлагали смотреть в будущее. Но соседние страны из-за слабости политической воли наращивали историческую и давали всё больше поводов усомниться в общности целей.

О чём говорит Президент, хорошо понимают участники совещания. Учёные-историки, деятели культуры, медиаменеджеры, те, кто работает с информацией о прошлом и настоящем.

Целые институты национальной памяти действительно есть и в Украине, и в Польше. И нужными историями – и своими, и чужими – они занимаются вплотную. Предлагают почитать книги о белорусском движение за независимость во время Второй мировой и сотрудничестве с Третьим рейхом. К рекламе издания ведёт сайт польского института памяти. Генерирует идеи и украинский, а точнее занимается чествованием нацизма. Это признал депутат от правящей партии «Слуга народа». Только вот мотив не понятен. Ведь так он объяснял, почему не стоит увеличивать расходы на институт на 128% согласно проекту госбюджета на этот год.

Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики: «Факт службы в дивизии СС является клеймом для человека и свидетельством того, что этот человек, что бы он не делал для независимости Украины, порочит саму идею независимости. Мне кажется, что попытки найти древних героев Украинским институтом национальной памяти среди тех, кто сотрудничал с СС, являются совершенно неприемлемыми».

Почему основной поток фальсификаций приходится на события Великой Отечественной, наши историки объясняют просто: мы победили, а вот планам нацистов не суждено было сбыться. Но вот почему от победы отказываются потомки победителей? Великую Отечественную войну украинцы предлагают называть советско-немецкой.

Резолюцию по борьбе с героизацией нацизма в ООН не поддержали. Воздержалась от голосования и Польша. Что тут говорить, если поляки-участники зарегистрированного объединения «Гордость и современность» праздновали день рождения Гитлера.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»: «Прибалтика, Украина, Польша. Они фактически из истории создали такую тотальную систему, которая жёстко регулируется государством через специально созданные институты национальной памяти. Они фактически создали историческую полицию, подогнали под это целый аппарат. Эффективность весьма сомнительная, но то, что это наносит ущерб обществу, государству и, в общем-то, истории как науке, самосознанию людей – это очевидно. Вот мы так делать точно не будем. Об этом прямо сказал Президент».

Историческую политику Александр Лукашенко видит фактором национальной безопасности. Особенно во время передела сфер влияния в мире. Запад не оставляет попыток окончательно ухудшить геополитический климат. Для этого написано немало книг и методичек, теми, кто ни белорусским, ни русским не владел. Но имел деньги и вмешивался в наши внутренние дела.

Но почему так легко поддались? Потому что не знали историю? Хотя есть и книги, и видео. Почему оказались так легко внушаемы? Может, какая-то причина этого в нашем далёком прошлом, во временах Речи Посполитой или ВКЛ? Александр Лукашенко выступает за реалистичную оценку всех периодов. Не в пример той же Украине. Если Бандере нашлось место в пантеоне героев, то вот Богдан Хмельницкий не вписался в новый исторический концепт. И гетмана просто вычеркнули из названия города. Просто Переяслав. Без Хмельницкого. Но, может, стоит называть вещи своими именами. Этноцидом, например.

Год народного единства в Беларуси трансформировался в Год исторической памяти. Но вот что и кого нужно помнить, увековечить? Как построить патриотическое воспитание, опираясь на подвиги белорусов? И самый главный вопрос – кто этим будет заниматься? Искусственно созданные националистические и неонацистские центры, как у соседей, – не наш путь. Слушать и слышать нужно конкретных людей – учёных и наших современников, которые знают историю и ценят настоящее.

И для этого понадобится конкретика и системный подход. Решено создать совет. Он будет и словом, и делом формировать историческую политику. Доходчиво и беспристрастно. А ещё посмотрит на учебные программы по истории, её, судя по всему, нужно подтянуть: и школьникам, и студентам. Нужен чёткий взгляд на все периоды. Именно они создают скрепы нации и не дают забыть и переврать.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Вы знаете, допустим, что все вспомогательные команды в концлагерях Восточно-Центральной Европы назывались украинскими, потому что в них лидировали украинские националисты? Мы должны просто объяснить соседям, что мы не позволим, особенно на своей территории, насаждать лживые стереотипы, которые оскорбляют нашу честь и достоинство и плюют нам в душу. Это касается и деятельности подразделений Армии Краевой на территории Республики Беларусь… Просто напомню, что с конца 43-го Армия Краева на территории Беларуси очень плотно сотрудничала с нацистами, поэтому, а потом уничтожала белорусские деревни уже в послевоенный период. О героях-латышах. Мало кто знает, но Витебщина, по большому счёту, уничтожена латышскими подразделениями нацистскими».

Жизнь на геополитическом перекрестке наложила отпечаток на белорусов. Так считают историки. Но, наверное, настало время, не оглядываясь на соседей, на их историческую приватизацию, говорить и о средневековых событиях, и трагических моментах новейшей истории. Геноцид белорусского народа в годы войны был. И теперь отношение к этому – по закону, который подписал Президент. Нужно знать и о горьких, и о славных страницах в истории. Главное – помнить и адекватно оценивать.

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