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Вокруг резиденции королевы Елизаветы II установят бесполетную зону
Источник материала: ОНТ
Воздушное пространство над резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре станет бесполетным. Об этом
Полеты будут запрещены на высоте 2,5 тыс. футов (762 м), а также в радиусе 1,4 мили (2,2 км). Новые правила начнут действовать с 27 января.
За тем, как соблюдается новое правило, будет следить диспетчерская служба управления. В случае, если в запретную зону залетит объект, не отзывающийся на вызов диспетчеров, его должны будут перехватить истребители королевских ВВС.
Ранее СМИ сообщали о вторжении 25 декабря на территорию Виндзорского замка вооруженного мужчины. В это время королева отмечала там Рождество. Подозреваемый попал на территорию резиденции Елизаветы II, но не смог попасть ни в одно из зданий. В Скотленд-Ярде допустили, что задержанный, возможно, страдает психическим расстройством.
Фото: pixabay
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Воздушное пространство над резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре станет бесполетным. Об этом пишет The Sun. Полеты будут запрещены на высоте 2,5...
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