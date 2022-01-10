Вокруг резиденции королевы Елизаветы II установят бесполетную зону

Источник материала: ОНТ

Воздушное пространство над резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзоре станет бесполетным. Об этом пишет The Sun.

Полеты будут запрещены на высоте 2,5 тыс. футов (762 м), а также в радиусе 1,4 мили (2,2 км). Новые правила начнут действовать с 27 января.

За тем, как соблюдается новое правило, будет следить диспетчерская служба управления. В случае, если в запретную зону залетит объект, не отзывающийся на вызов диспетчеров, его должны будут перехватить истребители королевских ВВС.

Ранее СМИ сообщали о вторжении 25 декабря на территорию Виндзорского замка вооруженного мужчины. В это время королева отмечала там Рождество. Подозреваемый попал на территорию резиденции Елизаветы II, но не смог попасть ни в одно из зданий. В Скотленд-Ярде допустили, что задержанный, возможно, страдает психическим расстройством.

Фото: pixabay

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