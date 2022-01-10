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Арендное жилье с правом выкупа. Как будет работать такое решение жилищной проблемы и когда появится необходимый закон?
Источник материала: ОНТ
Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в программе «Контуры» на ОНТ рассказал о том, как будет работать такое решение проблемы улучшения жилищных условий для белорусов, как арендное жилье с правом выкупа.
Глава строительного ведомства подчеркнул факт необходимости увеличения количества арендного жилья.
Кроме того, министр назвал примерные сроки, когда подготовят необходимую нормативную базу.
Подробнее смотрите в видео:
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Арендное жилье с правом выкупа. Как будет работать такое решение жилищной проблемы и когда появится необходимый закон?
Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в программе «Контуры» на ОНТ рассказал о том, как будет работать такое решение проблемы улучшения жилищных...
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