Арендное жилье с правом выкупа. Как будет работать такое решение жилищной проблемы и когда появится необходимый закон?

Источник материала: ОНТ

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в программе «Контуры» на ОНТ рассказал о том, как будет работать такое решение проблемы улучшения жилищных условий для белорусов, как арендное жилье с правом выкупа.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства: «Неизвестного здесь еще очень много. И на сегодняшний день законодательство не готово к решению этого вопроса завтра. Поэтому необходимо Министерству архитектуры и строительства и Министерству жилищно-коммунального хозяйства потрудится и определить подходы в части определения стоимости арендной платы, порядка выкупа такого жилья, предоставления такого жилья. Поэтому здесь предстоит достаточно серьезная работа».

Глава строительного ведомства подчеркнул факт необходимости увеличения количества арендного жилья.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства: «То, что есть необходимость в увеличении арендного жилья, это факт. Потому что, к сожалению, сегодня не все граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, готовы и могут потратить деньги на то, чтобы приобрести жилье в собственность. Поэтому обеспечить жильем необходимо всех, но впоследствии гражданин решит, может ли он и хочет ли выкупить это жилье или будет продолжать арендовать его».

Кроме того, министр назвал примерные сроки, когда подготовят необходимую нормативную базу.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства: «Думаю, в течении ближайшего полугода мы подготовим всю необходимую нормативную базу и внесем в правительство на рассмотрение как раз этот вопрос».

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