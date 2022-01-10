Сколько будет стоить квадратный метр в 2022-м? Отвечает глава строительного ведомства

Источник материала: ОНТ

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в программе «Контуры» на ОНТ рассказал о стоимости квадратного метра жилья в 2022 году.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства: «Резких изменений квадратного метра жилья мы не прогнозируем. Как и прежде, в соответствии с прямым поручением директивы, мы будем соблюдать соотношение средней стоимости квадратного метра жилья и средней зарплаты в стране. Этот коэффициент должен быть не больше единицы, поэтому наша цель на этот год такая. Речь идет о жилье с господдержкой».

Министр также пояснил, как формируется рыночная стоимость квадратного метра жилья.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства: «Рыночная стоимость жилья – цена, которую диктует рынок, и, если достаточно высокий спрос и низкое предложение, соответственно мы получим увеличение цены. Но сегодня такой тенденции не наблюдается. Сегодня, на наш взгляд, уравновешенный рынок. То есть достаточно предложений и неплохой спрос, поэтому цена на 15-20% дороже, чем стоимость жилья с господдержкой».

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