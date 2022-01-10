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Сколько будет стоить квадратный метр в 2022-м? Отвечает глава строительного ведомства
Источник материала: ОНТ
Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в программе «Контуры» на ОНТ рассказал о стоимости квадратного метра жилья в 2022 году.
Министр также пояснил, как формируется рыночная стоимость квадратного метра жилья.
Подробнее смотрите в видео:
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Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в программе «Контуры» на ОНТ рассказал о стоимости квадратного метра жилья в 2022 году. Руслан Пархамович,...
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