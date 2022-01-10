6 января в США отмечали годовщину штурма Капитолия: как главные любители уличной демократии преследуют участников «мирных протестов»

Источник материала: ОНТ

Тест на уличную демократию, которую США десятилетиями и зачастую с оружием в руках насаждают всему миру, ровно год назад сам Вашингтон провалил. Причем провалил позорно – с грохотом и звоном осколков стекла у входа в Капитолий. Пятеро погибших и больше сотни раненых – таков итог той январской среды ровно год назад. Расследование по этому делу идет до сих пор, в мятеже обвиняют около 700 человек. Но показательнее и важнее другое. 6 января 2021 года – день, когда Вашингтон потерял и мировой авторитет, и моральное право диктовать миру свою волю и навязывать свои ценности.





Джо Байден, президент США: «Мы не увидели действий от бывшего президента, который сам спровоцировал толпу. А потом долгие часы сидел в кабинете и смотрел по телевизору, как эта толпа нападает на стражей порядка, подвергает опасности жизни людей, осаждает столицу. И это были не праздные прохожие. В толпе были вооруженные захватчики!»

Вот так… Прямо и безапелляционно. Без дипломатичных экивоков. Без попытки смягчать тон. Эмоционально, но четко описал нынешний президент США… Нет, не захват Белграда проамериканскими радикалами из «Отпора» в 2000-м. И точно не революцию роз в Тбилиси в 2003-м. Хотя в те годы он был главой международного комитета сената и про перевороты извне знал не понаслышке. «Вооруженными бандитами и внутренними террористами» Джо Байден назвал не ультрас-националистов «Правого Сектора» на киевском Майдане. И даже не погромщиков и мародеров, что творят прямо в эти дни беспредел в Казахстане. Их-то на Западе как раз именуют только «мирными протестующими». А вот «мятежниками», которые «приставили нож к горлу страны», Байден в специальной речи 6 января назвал тех, кто не согласился с его победой на президентских выборах. И тех, кто пришел сказать ему и его сопартийцам об этом к Капитолию… Год назад.

Впрочем, со дня выборов в ноябре почти каждый день в консервативных южных штатах, на восточном побережье и даже в Беверли-Хиллс проходили акции несогласных. Американцы протестовали против объявленных итогов. Против затягивания расследования фактов подтасовок… Но также в целом из-за атмосферы той самой грязной предвыборной гонки в истории Штатов. Причем более всего, уставшие сразу от бунтов BLM и от правых популистов, от новых активистов и от бессменности политических элит в Вашингтоне, простые американцы бунтовали от явного и однобокого давления со стороны медиа. IT-гиганты, выступившие одним фронтом на стороне демократов, сделали все, чтобы в сетях очернить республиканцев или вовсе вымарать их из повестки. В Twitter, популярность которому принес в том числе и твиттероман Трамп, стали закрывать его сообщества. Запрещали отмечать его сообщения знаками поддержки. В итоге получившие хайп и прибыли на поляризации общества во время избирательной кампании, новые медиа оказались едва ли не важнейшей причиной событий в Вашингтоне.

В день, когда Конгресс проводил подсчет голосов коллегии выборщиков в американской столице, Трамп провел митинг, призывая своих сторонников «спасти Америку». Известный своей несдержанной политической риторикой популист Трамп фактически облек в слова негодование, копившееся в среде альт-правых. Хотя считать, что 6 января 21-го у Капитолия собрались только реднеки, плоскоземельщики и радикалы, могут только… демократические СМИ. А вот то, как позже процесс очень быстро перешел в фазу «уличной демократии», которую США всегда приветствовали ранее в любой другой стране, – это стало видно даже людям, далеким от политики любого спектра.

Прямые столкновения толпы с полицией и спецслужбами продолжались несколько часов. И напоминали и Бишкек, и Москву, и Гонконг. В схожих обстоятельствах. Однако американская пресса не только сразу расставила акценты по-другому, но и развесила ярлыки. «Восстание, госизмена, попытка переворота». И умерший от инсульта полицейский – спаситель демократии. А четверо погибших и пострадавшие среди протестующих – фашиствующая толпа. И никак иначе. В том числе и застреленная ветеран вооруженных сил США, боевой пилот, 35-летняя Эшли Бэббит.

Кадры поспешной эвакуации сенаторов и конгрессменов, в панике забывавших ноутбуки и секретные документы, несогласованность персонала, насилие. Все нуждалось в расследовании. И оно идет до сих пор. Вернее, на данный момент все дела против применявших силу силовиков уже закрыты. А вот против протестовавших идут более 700 процессов. Еще сотни людей в розыске. Причем в ФБР подключили к этому и частные компании, и новые технологии распознавания лиц и рядовых граждан, которые могут вступить в общество «добровольных охотников за изменниками».

Есть уже и первые реальные сроки. Это и три года, и пять. Их получают те, кто признал вину и согласился публично покаяться. Остальные же, а это и советники Трампа, и совершенно обычные американцы, могут получить куда больше. Главной же мишенью спецрасследования, которое некоторые прямо называют новой охотой на ведьм, считают самого экс-президента. Чтобы он точно не смог вернуться в Белый дом. А республиканцы не смогли получить дополнительные места в Конгрессе…

«Это делается специально перед промежуточным выборами в следующем году, чтобы попытаться выставить республиканцев в плохом свете, как и Трампа», – Джейсон Смарт, политтехнолог (США).

Вот только параллельно с политизированным расследованием растет и... число вполне законных вопросов. Так, Кристофер Джорджиа, который унес с собой ноутбук, брошенный спикером Нэнси Пелоси, через неделю после событий… застрелился. Загадочно попав себе в грудь из винтовки. Также за полгода еще минимум четверо полицейских из числа защитников Капитолия свели счеты с жизнью. Около 200 офицеров, или 10% из всех, принимавших участие в тех событиях полицейских, ушли со службы. Причем значительная часть покинула ее без объяснения причин.

И вот на таком фоне Вашингтон продолжает называть себя «главной и самой лучшей демократией в мире». Такие слова прозвучали на церемонии в честь «защитников Капитолия». А вице-президент США Камала Харрис и вовсе на неделе сравнила протесты 6 января с Перл-Харбором и падением башен 11 сентября 2001 года. С атаками врагов, которых уничтожают, даже если они сдаются…

Камала Харрис, вице-президент США: «Они хотели уничтожить структуры, ценности, идеалы, которые строили и за которые проливали кровь поколения наших граждан. В тот день мы все увидели, как будет выглядеть нация, если силы, стремящиеся разрушить демократию, добьются успеха: будет беззаконие, насилие, хаос…»

И это, пожалуй, главный, если не единственный вывод, который НУЖНО сделать не-американцам из тех вашингтонских событий годичной давности, а именно: свой Тахрир главные демократы мира разогнали! Прямо и безапелляционно.

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