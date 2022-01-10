Прогноз по валютам: с какими курсами отметим старый Новый год

Источник материала: Myfin



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– На завершившейся первой неделе нового года на внешних валютных рынках были достаточно драматические движения и касалось это российского рубля. Что касается соотношения евро и доллара, то оно практически не изменилось – пара снизилась с 1,1310 до 1,1300, или на 0,1%. При этом к российскому рублю доллар подорожал с 74,2 до 76,8 российского рубля, или на 3,4%. Евро вырос с 84,0 до 86,8 российского рубля , или на 3,3%.

Снижение российского рубля к иностранным валютам идет еще с последней недели прошлого года. Вначале это движение было связано с обострением отношений между Россией и Украиной и угрозой западных стран ввести против России самые жесткие экономические санкции. Что касается самых последних дней, то на российский рубль оказывали давление уже ситуация в Казахстане и решение России ввести в Казахстан войска в рамках миссии ОДКБ.

В результате такого падения российского рубля у нас ожидаемо доллар и евро подорожали, а российский рубль снизился. За неделю доллар вырос на 2,08%, евро подорожал на 1,94%. А российский рубль подешевел на 1,31%.

Стоимость валютной корзины в результате выросла на 0,34%. Причем белорусский рубль снижается к валютной корзине вторую неделю подряд. Однако это снижение можно оценивать как достаточно умеренное. И те эффекты, которые мы наблюдаем, это все-таки не столько падение белорусского рубля, сколько сильное снижение российской валюты. Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба



Риски для российского рубля по политическим причинам сохранятся на наступившей неделе.

И в случае реализации этих рисков доллар может подорожать до 2,65 белорусского рубля,

евро может вырасти до 3,00 белорусского рубля,

а российский рубль может подешеветь до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.

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