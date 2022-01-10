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Прогноз по валютам: с какими курсами отметим старый Новый год
Источник материала: Myfin
– На завершившейся
первой неделе нового года на
внешних
валютных рынках были достаточно
драматические движения и касалось это
российского рубля. Что касается
соотношения евро и доллара, то оно
практически не изменилось – пара
снизилась
с 1,1310 до 1,1300, или на 0,1%.
При этом к российскому рублю доллар
подорожал
с 74,2 до 76,8 российского
рубля, или на 3,4%.
Евро вырос с
84,0 до 86,8
Снижение российского рубля к иностранным валютам идет еще с последней недели прошлого года. Вначале это движение было связано с обострением отношений между Россией и Украиной и угрозой западных стран ввести против России самые жесткие экономические санкции. Что касается самых последних дней, то на российский рубль оказывали давление уже ситуация в Казахстане и решение России ввести в Казахстан войска в рамках миссии ОДКБ.
В результате такого падения российского рубля у нас ожидаемо доллар и евро подорожали, а российский рубль снизился. За неделю доллар вырос на 2,08%, евро подорожал на 1,94%. А российский рубль подешевел на 1,31%.
Стоимость валютной корзины в результате выросла на 0,34%. Причем белорусский рубль снижается к валютной корзине вторую неделю подряд. Однако это снижение можно оценивать как достаточно умеренное. И те эффекты, которые мы наблюдаем, это все-таки не столько падение белорусского рубля, сколько сильное снижение российской валюты.
Риски для российского рубля по политическим причинам сохранятся на наступившей неделе.
И в случае реализации этих рисков
а
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Как иностранные валюты встретят старый Новый год? О курсах доллара, евро и российского рубля к середине января на белорусском валютном рынке рассказывает...
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