В Женеве пройдут переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности

Источник материала: ОНТ

Важная встреча сегодня в Швейцарии. Переговоры между Россией и США пройдут в Женеве. Главная тема – гарантии безопасности. Речь пойдет о контроле над вооружениями.

Самые сложные вопросы – размещение ракет, а также масштаб проводимых военных учений в Европе. Еще одна сложная тема – разрешение кризиса в Украине. Россия заинтересована в надежных юридических гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.

Только после этого можно будет говорить о взаимном отказе от размещения войск и вооружений в районах, где это воспринималось бы другой стороной как угроза.

Сообщения о том, что Россия наращивает военный контингент на границе с Украиной, стали появляться в западных СМИ еще осенью. В Кремле подобные заявления опровергают, называя их фейками, и, в свою очередь, заявляют, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории». И если США и Альянс продолжат продвигать односторонние подходы, то дальнейший диалог потеряет смысл, заявили в российском МИДе. Ранее госсекретарь Соединенных штатов Блинкен дал понять, что Вашингтон не намерен делать уступок на предстоящих переговорах.

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