ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Женеве пройдут переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности

10.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Женеве пройдут переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности

Важная встреча сегодня в Швейцарии. Переговоры между Россией и США пройдут в Женеве. Главная тема – гарантии безопасности. Речь пойдет о контроле над вооружениями.

Самые сложные вопросы – размещение ракет, а также масштаб проводимых военных учений в Европе. Еще одна сложная тема – разрешение кризиса в Украине. Россия заинтересована в надежных юридических гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток.

Только после этого можно будет говорить о взаимном отказе от размещения войск и вооружений в районах, где это воспринималось бы другой стороной как угроза.

Сообщения о том, что Россия наращивает военный контингент на границе с Украиной, стали появляться в западных СМИ еще осенью. В Кремле подобные заявления опровергают, называя их фейками, и, в свою очередь, заявляют, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории». И если США и Альянс продолжат продвигать односторонние подходы, то дальнейший диалог потеряет смысл, заявили в российском МИДе. Ранее госсекретарь Соединенных штатов Блинкен дал понять, что Вашингтон не намерен делать уступок на предстоящих переговорах.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важная встреча сегодня в Швейцарии. Переговоры между Россией и США пройдут в Женеве. Главная тема – гарантии безопасности. Речь пойдет о контроле над вооружениями....
 
Новости дня
Новости разные
 
Соосновательница двух фитнес-клубов:«Люди начинают новую жизнь в январе, а кто не успел - в феврале или марте»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by