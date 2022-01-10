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Эксперт отметил схожесть казахстанского бунта с попытками разрушить государственность в Украине и Беларуси
Источник материала: ОНТ
Пока политики и военные прилагают усилия для стабилизации обстановки в Казахстане, эксперты анализируют ситуацию и проводят аналогии. Отмечая при этом схожесть казахстанского бунта с попытками разрушить государственность в Украине и Беларуси.
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Эксперт отметил схожесть казахстанского бунта с попытками разрушить государственность в Украине и Беларуси
Пока политики и военные прилагают усилия для стабилизации обстановки в Казахстане, эксперты анализируют ситуацию и проводят аналогии. Отмечая при этом схожесть...
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