Эксперт отметил схожесть казахстанского бунта с попытками разрушить государственность в Украине и Беларуси

Источник материала: ОНТ

Пока политики и военные прилагают усилия для стабилизации обстановки в Казахстане, эксперты анализируют ситуацию и проводят аналогии. Отмечая при этом схожесть казахстанского бунта с попытками разрушить государственность в Украине и Беларуси.

Яков Кедми, военный и политический аналитик (Израиль): «Техника такая же. Взять какую-то проблему, раздуть ее, превратить ее в рычаг или в спичку, или взрывчатый материал, который обязательно взорвет это. Но на Украине еще были националистические настроения и националистические силы, которые в свое время не выжгли каленым железом. А в Казахстане этого не было. И Казахстан далеко от Европы и от Соединенных Штатов, хотя там полно институтов и организаций, которые поддерживают западные интересы. В Казахстане пытались разыграть по тем же лекалам, по тем же схемам. Обязательно использовать криминальные элементы, как их используют все. Вспомните, как пытались использовать их в Беларуси и как использовали, например, криминальные элементы во время чеченской войны. Схемы те же самые. И ошибки те же самые».

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