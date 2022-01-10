Гороскоп на 10 января: Скорпионы, будьте осторожны с финансами, а Водолеи смогут разорвать токсичные отношения

Источник материала: ОНТ

Звёзды советуют Овнам проявить внимательность. Это поможет вам в течение дня избежать мелких ошибок. Всё, что может произойти сегодня, будет только к лучшему.

Чувство юмора пригодится Тельцам при решении насущных вопросов и на работе, и в личной жизни. Оказавшись в компании, постарайтесь использовать свой природный дар рассказчика.

Близнецам звёзды рекомендуют посвятить вторую половину дня лечебно-оздоровительным процедурам. Это поможет улучшить физическое состояние, работоспособность и внешний вид.

Сегодня у Раков важная миссия. Попробуйте наладить отношения с близкими людьми и найти компромисс. Только для взаимопонимания вам могут мешать ваши мысли, чувства и потребности.

Удивительную способность звёзды дарят Львам. Вы будете чувствовать прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Главное, не пускайте события на самотёк.

Девы, вам с трудом удастся сдерживать эмоции. Постарайтесь навести порядок в своих планах, а мысли перевести из разряда фантазий в первоочередные дела.

Неоднозначный день для Весов. Вам придётся быстро принимать решения, которые могут быть ошибочными. После обеда ситуация изменится, и вы сможете всё исправить.

От Скорпионов потребуется осторожность в финансовых делах. Даже если обстоятельства складываются не так, как бы вам хотелось, старайтесь смотреть в будущее с оптимизмом.

Стрельцы, ваше желание немедленно получить то, что хотите, помешает думать над возможными вариантами и конкретными действиями. Из-за этого на работе могут возникнуть серьёзные разногласия.

Козерогам придётся проявить решительность, чтобы не допустить ошибок и промахов. Если вы связаны какими-то обещаниями, то постарайтесь их выполнить как можно быстрее.

У Водолеев появится возможность разорвать отношения, которые мешали вашему движению вперёд и личному росту. Вы можете одержать победу в спорах, если будете отстаивать свою точку зрения.

Рыбы легко справятся со сложными профессиональными задачами, если проявят свою способность замечать факторы, на которые другие не обращают внимания.

Подписывайтесь на нас в Telegram