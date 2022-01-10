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В Казахстане миссия ОДКБ помогает в стабилизации обстановки

10.01.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане миссия ОДКБ помогает в стабилизации обстановки

В Казахстане тем временем завершена первая фаза антитеррористической операции. Присутствие миротворческих сил, безусловно, освободило руки казахстанским силовикам и позволило заняться задержаниями радикалов и террористов.

Судя по арсеналам вооруженных формирований, подготовка к беспорядкам велась тщательно и заранее: изъяты автоматы, обрезы и другое огнестрельное оружие. На протесты в Казахстан для массовости свозили людей из ближайших стран. Общее число арестованных при погромах приближается к шести тысячам. Возбуждены уголовные дела, начато досудебное расследование. Накануне вечером стало известно, что президент Токаев освободил от должности двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности, ранее должности лишился глава Комитета, он задержан по подозрению в госизмене.

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В Казахстане тем временем завершена первая фаза антитеррористической операции. Присутствие миротворческих сил, безусловно, освободило руки казахстанским...
 
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