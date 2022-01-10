Ситуацию в Казахстане обсудят на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Источник материала: ОНТ

События в Казахстане остаются в центре внимания общественности и мировых средств массовой информации уже более недели. Партнеры по ОДКБ глубоко погружены в ситуацию и плотно работают над мерами по стабилизации обстановки.

Интенсивность политических контактов последних дней показывает, какие усилия прилагают для разрешения проблемы союзники Казахстана. Ситуация в центрально-азиатской республике сегодня будет главной темой онлайн-саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Она пройдет в формате видеоконференции. Главы государств-участников объединения, а также генеральный секретарь Организации обсудят обстановку в Казахстане и выработают меры по ее нормализации. Все страны-члены ОДКБ подтвердили участие в заседании.

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