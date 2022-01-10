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Лукашенко: испытания, выпавшие народу Казахстана, белорусы переживают, как собственную трагедию
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Казахстане День Национального траура. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги при защите интересов государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских.
Слова поддержки Президенту и народу Казахстана, соболезнования родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.
Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском нам стране. Организованная атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм – отметил Президент.
Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.
Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают, как собственную трагедию. Александр Лукашенко выразил надежду на скорейшее восстановление мира и спокойствия на казахстанской земле и подтвердил готовность всячески способствовать стабилизации ситуации.
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Сегодня в Казахстане День Национального траура. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги при защите интересов...
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