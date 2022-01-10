Лукашенко: испытания, выпавшие народу Казахстана, белорусы переживают, как собственную трагедию

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Казахстане День Национального траура. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги при защите интересов государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских.

Слова поддержки Президенту и народу Казахстана, соболезнования родным и близким погибших направил Александр Лукашенко.

Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском нам стране. Организованная атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм – отметил Президент.

Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.

Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают, как собственную трагедию. Александр Лукашенко выразил надежду на скорейшее восстановление мира и спокойствия на казахстанской земле и подтвердил готовность всячески способствовать стабилизации ситуации.

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