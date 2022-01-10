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В Минском районе пешеход погиб под колесами авто

10.01.2022 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе пешеход погиб под колесами авто. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.

"По предварительной информации, 9 января около 3.05 на 17-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи на территории Минского района 30-летняя женщина, управляя автомобилем "Ауди" и двигаясь в направлении Слуцка со скоростью около 100 км/ч, совершила наезд на пешехода 1977 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Он не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток", - рассказали в ГАИ.

На автомобиле была установлена зимняя резина. По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Около 3.05 на 17-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи на территории Минского района 30-летняя женщина, управляя автомобилем "Ауди" и двигаясь в направлении Слуцка со...
 
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