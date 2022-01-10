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Рыбак утонул в Брестском районе

10.01.2022 09:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Рыбак утонул в пруду в Брестском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.

Несчастный случай произошел вечером 9 января возле городского поселка Домачево. В 20.30 спасателям поступил звонок от мужчины, который попросил оказать помощь в поисках его знакомого. Выяснилось, что в этот день около 18.00 он отвез 39-летнего жителя агрогородка Знаменка на рыбалку в район прудов Домачевского сельского Совета. В 20.00 его телефон стал недоступен.

К месту предполагаемых поисков были направлены работники МЧС и службы взаимопомщи. На расстоянии около 200 м от берега в проруби под водой спасатели обнаружили и извлекли тело рыбака. Обстоятельства смерти выясняются.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел вечером 9 января возле городского поселка Домачево. В 20.30 спасателям поступил звонок от мужчины, который попросил оказать помощь в...
 
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