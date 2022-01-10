Водитель похитил с предприятия в Буда-Кошелево более тонны бензина

Источник материала: БелТА

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель предприятия в Буда-Кошелево похитил почти 1,3 тыс. л бензина, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Руководство местного предприятия обратилось в Буда-Кошелевский РОВД: на балансе не хватало значительного объема топлива.

Оперативники БЭП установили, что к хищению бензина причастен водитель предприятия. Как удалось выяснить, 29-летнего горожанина отстранили от выполнения должностных обязанностей, а он решил компенсировать отсутствие зарплаты топливом. С электронного чипа похитил 1264 л бензина. Горючее мужчина продавал знакомым по сниженным ценам.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя Буда-Кошелево: возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата). Фигурант уже возместил причиненный ущерб.-0-