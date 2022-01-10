«3 в 1», и это не кофе: как кассовый аппарат может стать помощником в бизнесе

Источник материала: ProBusiness



Фото: Дария Гращенкова

С 2018 года в Беларуси у кассовых аппаратов появился целый комплекс новых функций — теперь это не только инструмент контроля налоговых органов, но и помощник для бизнеса. Только использовать нужно не обычную кассу, а программную. Чем такая касса отличается от «железной», «Про бизнес» рассказал Александр Ермакович, CEO ООО «Настоящая цифровая» . Эта компания является официальным оператором программной кассовой системы в Беларуси.

— Давайте начнем с ликбеза: что такое «программная касса»?

— По сути, это программа, которая может работать на любом компьютерном устройстве — мобильном телефоне, компьютере, ноутбуке или специализированном девайсе, а также на разных платформах — Android, Linux, Windows.

Если обычная касса — это просто фискальный инструмент, то программная касса — это гораздо больше. Это еще и помощник бизнесу, так как в ней предусмотрены:

возможность принимать наличную и безналичную оплату товаров и услуг разными способами, удобными для покупателей

товарно-учетная система

система лояльности

CRM и ERP в одном «флаконе»

финансовая аналитика.

Все это позволяет предпринимателю автоматизировать и упорядочивать бизнес. А то, что автоматизировано, менее подвержено влиянию человеческого фактора в бизнес-процессах и работе предприятия, а значит исключает возможные ошибки и неточности в работе.



Фото: Дария Гращенкова

Например, достаточно ввести в систему каталог товаров — и кассир не введет неверную сумму при продаже товара, не даст лишнюю скидку и не забудет предложить завести карту лояльности. Аналитические отчеты помогут правильно оценить работу продавцов и выстроить систему их мотивации, выяснить, какие товары нужно закупать для продажи, а какие «залежались», определить сезонность товаров и услуг и в дальнейшем делать вовремя правильные рекламные акции.

При интеграции с такими системами, как PosterPos, Caffesta, QuickResto рестораторы смогут не только обслуживать своих гостей за столиками, но и управлять производством на кухне.

Можно продавать товары прямо из «1С-Розница», которая может работать как на персональном компьютере, так и на устройстве «3 в 1».



Дария Гращенкова

— У вас на столе много разных девайсов — они все работают с программной кассой?

— Поскольку наш продукт — это программа, то работать она может на любом компьютерном устройстве, которое подходит бизнесу. Сейчас мы предлагаем 12 моделей устройств для программных касс. Вот некоторые из них:

ПК «Цифровая мобильная касса» работает на смартфонах, планшетах и устройствах типа «2 в 1» — Android-устройства со встроенным чековым принтером. При подключении mPOS также можно принимать платежи и с помощью банковских карточек. Это подходит ИП, для которых сочетание «цена-качество-функционал» играет очень важную роль и которые хотят получить максимум выгод при минимальных затратах

ПК «zPOS. Программная касса S3x» предназначена для устройств, которые в одном корпусе имеют Android, чековый принтер и POS-терминал. Подойдет малому и среднему бизнесу, так как закрывает все потребности продавца и поставщика услуг, от регистрации кассового чека и проведения операций по карточкам до товарного учета

ПК «zPOS. Программная касса S2x» работает на устройствах типа «2 в 1» — с так называемым классическим форм-фактором современных касс в магазинах, а также с моноблочными комплексами, которые используют в кафе и ресторанах. Этот вариант подойдет компаниям, которые решили перейти с классических кассовых аппаратов и уже имеют устройство для приема безналичных платежей — классический стационарный или переносной POS-терминал

ПК «Цифровая мобильная касса NEXGO» разработана для устройств типа «3 в 1», которые используют в курьерских службах и стационарных торговых точках.

Но не обязательно покупать новые девайсы — если формат бизнеса позволяет, можно использовать и существующие. Например, ПК «Цифровая Веб-Касса», «Desktop Windows Kassa» и «Desktop Linux Kassa» работают на персональных компьютерах или ноутбуках. Такой вариант оптимально подходит для стационарных торговых точек, где уже есть ноутбук — можно освободить рабочее пространство и сэкономить на обслуживании кассы. А возвращенная залоговая стоимость за СКНО с лихвой покроет подключение и полгода обслуживания программной кассы.



Фото: Дария Гращенкова

— Очень важный вопрос: что по цене? Можно сравнить с обычной кассой?

— Если бизнес будет использовать свой мобильный телефон или ноутбук — то, конечно, программа будет дешевле.

Но даже если сравнить вариант с покупкой специального устройства, то общая стоимость будет сопоставима с покупкой «железной» кассы. Скажем, если покупать сопоставимые по качеству девайсы, то наше устройство «3 в 1» обойдется даже немного дешевле, чем обычная касса + терминал.



Фото: Дария Гращенкова

Кроме того, малый бизнес, который имеет «кусачие» комиссии по эквайрингу, оценит уникальный способ оплаты товаров и услуг, который есть у программных касс — сервис «E-POS». Он позволяет принимать безналичные платежи без использования банковских карточек: покупатель расплачивается на месте с помощью своего мобильного банкинга по QR-коду. Гарантом завершения платежей является компания «ЕРИП». Комиссия «E-POS» составляет всего 1,2% от суммы платежа, где 0,3% — вознаграждение агрегатора. ООО «Настоящая цифровая» оставляет это вознаграждение своим клиентам. Таким образом, условный «эквайринг» по безналичным платежам для пользователей «Цифровой мобильной кассы» составляет всего 0,9%. Это значительно меньше банковского эквайринга, который обычно в пределах от 2% до 5%.

— Давайте сравним обычную кассу и программную: какие действия нужно сделать предпринимателю, чтобы начать с ней работать?

— Если предпринимателю нужна «железная» касса, то ее мало просто купить — нужно занести в Информационно-издательский центр по налогам и сборам, заплатить залоговую стоимость за установку СКНО и оставить там ее на неделю. А еще купить сим-карту и заключить договор на техническое облуживание.

С программной кассой все проще: нужно оставить заявку на сайте webkassa.by, в которой выбрать оборудование и банк, подписать пакет документов, отправить нам — и дальше все делаем мы. А через несколько дней бизнес получит полностью оснащенное и готовое к работе оборудование.

Проходить специализированное обучение по работе с кассой и получать «корочки» не нужно — достаточно посмотреть обучающий трехминутный ролик на YouTube. Конечно, мы даем и подробное руководство пользователя на 200 страниц, но оно потребуется, если только предприниматель будет интегрировать программную кассу с облачными учетными или складскими системами.



Фото: Дария Гращенкова

— Какому бизнесу не подходят программные кассы?

— На самом деле программные кассы не имеют ограничений по сфере применения, кроме строго описанных в законодательстве. На сегодня осталось только одно ограничение от Министерства по налогам и сборам — это перевозки пассажиров.

То есть программные кассы могут применяться:

В торговле, в том числе там, где нужен дифференцированный учет (площадь торгового объекта более 650 м2) — для этого в программе есть товарный учет

В общественном питании, в том числе в заведениях с обслуживанием за столиками, когда нужно выписывать счет

В услугах (кроме автомобильных перевозок пассажиров — и то уже на финальной стадии находится проект Закона Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», где это ограничение снимается)

И даже на автозаправочных станциях, если программное обеспечение будет обеспечивать учет денежных сумм и оформление платежного документа в едином цикле с отпуском нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов.

Физическое место применения тоже никак ограничено — это могут быть рынки, торговые центры, кафе, рестораны, да даже просто в чистом поле или на дому можно использовать программные кассы.



Фото: Дария Гращенкова

Если говорить об ограничениях, то они больше связаны с технической готовностью бизнесов. Например, в больших торговых сетях их торговые системы «заточены» под фискальные регистраторы. И компании не настроены тратить средства на кардинальное обновление парка оборудования.

А вот новые проекты крупные сети уже открывают с использованием программных касс. Это выгодно: не нужно тратиться на СКНО, на фискальные регистраторы. Ну, и абонентское обслуживание программной кассы стоит дешевле, чем стоимость услуг информационно-издательского центра по налогам и сборам для «железной» кассы или фискального регистратора.

— В каких сферах бизнеса уже сегодня активно используются программные кассы?

— В первую очередь это службы доставки. Потому что курьеру раньше нужно было ездить с телефоном, где установлена курьерская программа, а также возить кассу для наличных и терминал для карт. А если доставка работает с «Халвой», то в некоторых случаях и еще один дополнительный терминал. Четыре устройства — это по весу и размеру может быть больше, чем заказ, который везет курьер. А еще каждое из этих устройств требует сим-карты, обслуживания и зарядки. Поэтому когда появилась возможность перейти на одно универсальное устройство, службы доставки сразу стали это делать.



Фото: Дария Гращенкова

Во многом использование программных касс связано с тем, какие сферы бизнеса развиваются в стране. Сейчас стало открываться много кофеен, так как там довольно простой способ вхождения в бизнес. И программные кассы для них — отличное решение, поскольку есть интегрированный сервис для кафе, и больше никому ничего не нужно платить дополнительно.

— Как считаете, каковы перспективы роста доли программных касс в Беларуси?

— Постановление Министерства по налогам и сборам № 10 о регулировании процессов регистрации и эксплуатации программных касс было утверждено в 2018 году, первые такие кассы появились в Беларуси в 2019 году. По итогам 2021 года их на рынке нашей страны стало более 12 тысяч — но это всего 4% от всех касс в стране. Более того, при всех преимуществах программных касс перед классическими «железными» кассами предприниматели все еще берут старые, порой бывшие в употреблении кассовые суммирующие аппараты: на каждые четыре регистрации «железных» касс приходится только одна программная.

— Почему так? Белорусский бизнес достаточно консервативен?

— А так всегда бывает, когда на рынок выходит новый продукт, аналог которого уже хорошо укоренился среди потребителей. Перед инноваторами возникают следующие задачи: узнать своего клиента, донести до него информацию о продукте и рассказать, чем новый продукт лучше старого. Вот мы сейчас как раз и находимся в этой стадии просвещения, в то время как для многих стран это давно пройденный этап. К примеру, в соседней России программные кассы занимают 45%.



Фото: Дария Гращенкова

Мне кажется, что в нашей стране скорость развития инициативы зависит от позиции регулирующего органа. Допустим, если Министерство по налогам и сборам объявит, что «железные» кассы не будут выдаваться с такого-то года, то бизнес очень быстро начнет выбирать программные кассы. И я пока вижу, что и в министерстве, и в Информационно-издательском центре по налогам и сборам нацелены на популяризацию программных касс — будут эту тему в рамках своих возможностей продвигать.

— Поделитесь планами по развитию своих программных касс — какие обновления планируете сделать в 2022 году?

— Наши программы изменяются вместе с бизнесом наших клиентов — мы активно собираем обратную связь, все идеи и предложения бизнеса. За полтора года мы три раза обновляли ПО наших касс из-за того, что вводили новые функции, которые просили наши клиенты. При этом не нужно везти оборудование на «перепрошивку» — все обновления устанавливаются через интернет.

На этот год обновлений у нас запланировано достаточно, многие из них очень интересные, но рассказывать о них пока не буду. Скажу лишь, что, например, с мая 2022 года изменится законодательство: по желанию покупателя можно будет выдавать не бумажный, а электронный чек. Так бизнес сможет экономить на чековой ленте, ну, а мы, конечно, возможность выдачи электронных чеков реализуем в своих программных кассах.



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