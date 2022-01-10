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СК возбудил уголовные дела по факту обрушения моста в Минске

10.01.2022 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление возбудило уголовные дела по факту обрушения моста в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, ночью 8 января текущего года поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига. После обнаружения первых упавших фрагментов конструкции сотрудники ГАИ приняли меры по ограничению движения пешеходов и транспорта. В результате происшествия никто не пострадал.

На место обрушения выбывала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты арматуры обрушенных конструкций и цементно-бетонной смеси, техническая и проектная документация.

Главное следственное управление возбудило уголовные дела по ч.1 ст.305 (нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст.428 (служебная халатность) УК, которые соединены в одном производстве. Создана следственная группа из числа сотрудников ГСУ и столичного управления.

Организовано и продолжается проведение допросов должностных лиц организаций, осуществляющих содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода. Планируется назначение комплексных технических и иных экспертных исследований.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, ночью 8 января текущего года поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига. После обнаружения...
 
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