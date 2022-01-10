ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Казахстане день национального траура по погибшим в беспорядках

10.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Казахстане день национального траура по погибшим в беспорядках

Черные ленты на приспущенных государственных флагах. В Казахстане сегодня день национального траура по погибшим в беспорядках.

Страна продолжает приходить в себя после самых трагических событий в своей новейшей истории. Как сообщили в Комитете Национальной Безопасности, антитеррористическая операция не завершена. Поиск и ликвидация боевиков и экстремистов продолжается.

Теперь у местных силовых структур есть на это время, силы и средства. Такая возможность появилась, благодаря проведению миротворческой операции с помощью других стран, согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Белорусские военнослужащие уже взяли под охрану ряд стратегически важных объектов на территории Казахстана. Бандформирования все еще оказывают локальные сопротивления в Алматинской области и Талдыкоргане. Там по-прежнему закрыты банки и аэропорты. По последним данным, задержаны более 8 тысяч участников беспорядков. В их числе и профессиональные наемники, которые взаимодействовали с террористическими группировками из-за рубежа.

Сумма предварительного ущерба – около 300 миллионов долларов. По словам президента Казахстана, власти страны должны сделать выводы из трагедии. И ответить на главный вопрос: как спецслужбы проспали появление такого количества подпольных ячеек экстремистов. 

По подозрению в госизмене задержаны несколько высокопоставленных чиновников и силовиков.   По версии следствия, они скрывали то, что в Казахстане существовали тренировочные лагеря боевиков. Страна тем временем постепенно возвращается к обычной жизни. Жители помогают восстанавливать разгромленную инфраструктуру. В каждом регионе созданы волонтерские отряды и народные дружины.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черные ленты на приспущенных государственных флагах. В Казахстане сегодня день национального траура по погибшим в беспорядках. Страна продолжает приходить в себя...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК возбудил уголовные дела по факту обрушения моста в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by