В Казахстане день национального траура по погибшим в беспорядках

Источник материала: ОНТ

Черные ленты на приспущенных государственных флагах. В Казахстане сегодня день национального траура по погибшим в беспорядках.

Страна продолжает приходить в себя после самых трагических событий в своей новейшей истории. Как сообщили в Комитете Национальной Безопасности, антитеррористическая операция не завершена. Поиск и ликвидация боевиков и экстремистов продолжается.

Теперь у местных силовых структур есть на это время, силы и средства. Такая возможность появилась, благодаря проведению миротворческой операции с помощью других стран, согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Белорусские военнослужащие уже взяли под охрану ряд стратегически важных объектов на территории Казахстана. Бандформирования все еще оказывают локальные сопротивления в Алматинской области и Талдыкоргане. Там по-прежнему закрыты банки и аэропорты. По последним данным, задержаны более 8 тысяч участников беспорядков. В их числе и профессиональные наемники, которые взаимодействовали с террористическими группировками из-за рубежа.

Сумма предварительного ущерба – около 300 миллионов долларов. По словам президента Казахстана, власти страны должны сделать выводы из трагедии. И ответить на главный вопрос: как спецслужбы проспали появление такого количества подпольных ячеек экстремистов.

По подозрению в госизмене задержаны несколько высокопоставленных чиновников и силовиков. По версии следствия, они скрывали то, что в Казахстане существовали тренировочные лагеря боевиков. Страна тем временем постепенно возвращается к обычной жизни. Жители помогают восстанавливать разгромленную инфраструктуру. В каждом регионе созданы волонтерские отряды и народные дружины.

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