Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге

Источник материала: ОНТ

Главное следственное управление Беларуси возбудило уголовные дела по факту обрушения моста в центре Минска.

Следователи провели на месте происшествия осмотр, допросили свидетелей, взяли на экспертизу фрагменты арматуры обрушенных конструкций и цементно-бетонной смеси, а также всю проектную и техническую документацию.

Сейчас проводятся допросы должностных лиц организаций, которые отвечали за содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода. Устанавливаются все обстоятельство происшествия.

Фото: БЕЛТА

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