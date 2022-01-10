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Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту обрушения моста на Немиге
Источник материала: ОНТ
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Следователи провели на месте происшествия осмотр, допросили свидетелей, взяли на экспертизу фрагменты арматуры обрушенных конструкций и цементно-бетонной смеси, а также всю проектную и техническую документацию.
Сейчас проводятся допросы должностных лиц организаций, которые отвечали за содержание, техническое обследование и обслуживание путепровода. Устанавливаются все обстоятельство происшествия.
Фото: БЕЛТА
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Главное следственное управление Беларуси возбудило уголовные дела по факту обрушения моста в центре Минска. Следователи провели на месте происшествия осмотр,...
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