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Назван лучший драматический фильм 2021 года, получивший премию «Золотой глобус»
Источник материала: ОНТ
Лучшим драматическим фильмом, удостоенным награды «Золотой глобус», стала работа режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса»,
Это история о братьях с противоположными характерами, которые владеют крупным ранчо в Монтане. Между ними возникает ссора, когда один из братьев узнает о тайном браке второго.
Драма обошла даже нашумевшую ленту Дени Вильнева «Дюна», которая собрала почти $400 млн в мировом прокате.
Джейн Кемпион также признана лучшей в номинации за режиссерскую работу.
Фото: Pixabay
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Лучшим драматическим фильмом, удостоенным награды «Золотой глобус», стала работа режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса», пишет ТАСС со ссылкой на организаторов...
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