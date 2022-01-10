Назван лучший драматический фильм 2021 года, получивший премию «Золотой глобус»

Источник материала: ОНТ

Лучшим драматическим фильмом, удостоенным награды «Золотой глобус», стала работа режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса», пишет ТАСС со ссылкой на организаторов премии.

Это история о братьях с противоположными характерами, которые владеют крупным ранчо в Монтане. Между ними возникает ссора, когда один из братьев узнает о тайном браке второго.

Драма обошла даже нашумевшую ленту Дени Вильнева «Дюна», которая собрала почти $400 млн в мировом прокате.

Джейн Кемпион также признана лучшей в номинации за режиссерскую работу.

Фото: Pixabay

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