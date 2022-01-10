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Назван лучший драматический фильм 2021 года, получивший премию «Золотой глобус»

10.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван лучший драматический фильм 2021 года, получивший премию «Золотой глобус»

Лучшим драматическим фильмом, удостоенным награды «Золотой глобус», стала работа режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса», пишет ТАСС со ссылкой на организаторов премии.

Это история о братьях с противоположными характерами, которые владеют крупным ранчо в Монтане. Между ними возникает ссора, когда один из братьев узнает о тайном браке второго.

Драма обошла даже нашумевшую ленту Дени Вильнева «Дюна», которая собрала почти $400 млн в мировом прокате.

Джейн Кемпион также признана лучшей в номинации за режиссерскую работу. 

Фото: Pixabay

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Лучшим драматическим фильмом, удостоенным награды «Золотой глобус», стала работа режиссера Джейн Кэмпион «Власть пса», пишет ТАСС со ссылкой на организаторов...
 
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