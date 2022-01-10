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Популярный блогер отправился на службу в белорусскую армию
Источник материала: ОНТ
Чтобы реализовать мечту достаточно поверить в себя. Один из популярных белорусских блогеров решил не ограничиваться творчеством и освоить армейскую специальность.
Разумеется, без отрыва от искусства. Обладатель серебряной кнопки YouTube, рядовой Сенюта уже хорошо известен в странах СНГ. 400 тысяч подписчиков, приглашение участвовать в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1», а теперь новый этап – служба в белорусской армии.
Служба – творчеству не помеха. Музыкант осваивает военную науку и готовится к покорению большой сцены в Беларуси в составе концертной группы ВВС и войск ПВО.
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Чтобы реализовать мечту достаточно поверить в себя. Один из популярных белорусских блогеров решил не ограничиваться творчеством и освоить армейскую...
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