Диетолог назвала продукты, без которых организм быстрее стареет

Источник материала: ОНТ

Отказ от каких продуктов может привести к преждевременному старению кожи и организма в целом, рассказала в комментарии для РИА «Новости» диетолог Анна Коновалова.

В первую очередь диетолог рекомендует не забывать про рыбу, ведь в ней содержится много белков, жиров и полезных микроэлементов.

И очень важно регулярно употреблять фрукты и овощи. Это источник витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Фото: depositphotos

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