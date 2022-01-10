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Диетолог назвала продукты, без которых организм быстрее стареет
Источник материала: ОНТ
Отказ от каких продуктов может привести к преждевременному старению кожи и организма в целом, рассказала в комментарии для
В первую очередь диетолог рекомендует не забывать про рыбу, ведь в ней содержится много белков, жиров и полезных микроэлементов.
И очень важно регулярно употреблять фрукты и овощи. Это источник витаминов, микроэлементов и клетчатки.
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Отказ от каких продуктов может привести к преждевременному старению кожи и организма в целом, рассказала в комментарии для РИА «Новости» диетолог Анна...
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