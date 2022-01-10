|
В Албании демонстранты захватили штаб-квартиру Демократической партии
Источник материала: ОНТ
Неспокойными выдались выходные и в Албании. Там потребовалось вмешательство силовиков для разгона сотен демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии.
Это – главная оппозиционная сила страны. Конфликт возник на фоне разногласий между партийными лидерами, одного из которых США голословно обвинили в коррупции. Раскол привел к массовым протестам и штурму. Сотни полицейских применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неспокойными выдались выходные и в Албании. Там потребовалось вмешательство силовиков для разгона сотен демонстрантов, захвативших штаб-квартиру...
|
Архив (Разное)