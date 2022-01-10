В Албании демонстранты захватили штаб-квартиру Демократической партии

Источник материала: ОНТ

Неспокойными выдались выходные и в Албании. Там потребовалось вмешательство силовиков для разгона сотен демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии.

Это – главная оппозиционная сила страны. Конфликт возник на фоне разногласий между партийными лидерами, одного из которых США голословно обвинили в коррупции. Раскол привел к массовым протестам и штурму. Сотни полицейских применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

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