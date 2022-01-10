|
Всенародное обсуждение проекта Конституции: продолжает работу общественная приемная при Совете республики
Источник материала: ОНТ
Одна из важнейших тем белорусской информационной повестки – новации Конституции. Проект Основного Закона сейчас проходит всенародное обсуждение.
Для удобства обратной связи созданы все условия: оставить пожелания и предложения можно, не выходя из дома, через интернет, а также по почте. Для тех, кто предпочитает личные встречи, продолжает работу общественная приемная при Совете Республики.
Сенаторы готовы выслушать всех желающих. Сегодня Спикер Верхней палаты парламента примет людей с 11 утра до двух часов дня. Далее – до 5 часов прием проведет заместитель председателя. Такие же встречи организуют в среду и пятницу. Каждое предложение будет учтено в финальном документе, а последнее слово – за белорусами на референдуме в феврале.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всенародное обсуждение проекта Конституции: продолжает работу общественная приемная при Совете республики
Одна из важнейших тем белорусской информационной повестки – новации Конституции. Проект Основного Закона сейчас проходит всенародное обсуждение. Для удобства...
|
Архив (Разное)