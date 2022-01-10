Всенародное обсуждение проекта Конституции: продолжает работу общественная приемная при Совете республики

Источник материала: ОНТ

Одна из важнейших тем белорусской информационной повестки – новации Конституции. Проект Основного Закона сейчас проходит всенародное обсуждение.

Для удобства обратной связи созданы все условия: оставить пожелания и предложения можно, не выходя из дома, через интернет, а также по почте. Для тех, кто предпочитает личные встречи, продолжает работу общественная приемная при Совете Республики.

Сенаторы готовы выслушать всех желающих. Сегодня Спикер Верхней палаты парламента примет людей с 11 утра до двух часов дня. Далее – до 5 часов прием проведет заместитель председателя. Такие же встречи организуют в среду и пятницу. Каждое предложение будет учтено в финальном документе, а последнее слово – за белорусами на референдуме в феврале.

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