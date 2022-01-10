Как не тратить деньги в первые дни зарплаты? Есть простой способ!

Источник материала: ОНТ

Елена из Несвижа прислала письмо на почту программы «Наше утро» utro@ont.by с вопросом. По ее словам, она не умеет распоряжаться деньгами: получает зарплату, сразу тратит ее, а потом долго сидит без средств. Как быть в этой ситуации, спросили у психолога Павла Зыгмантовича.

Золотое правило – вести учет своим деньгам. Внимательно анализировать на что уходят средства и что из этого списка можно убрать.

Подробнее смотрите в видео.





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