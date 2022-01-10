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Ольга Говорцова обыграла Лукрецию Стефанини на турнире серии Большого шлема

10.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ольга Говорцова обыграла Лукрецию Стефанини на турнире серии Большого шлема

Стартовала квалификация к отрытому чемпионату Австралии по теннису – это первый в новом сезоне турнир серии Большого шлема.

Удачно начала выступление Ольга Говорцова. Белоруска в первом раунде переиграла в трехсетовом поединке итальянку Лукрецию Стефанини – 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Юлия Готовко всего за час уступила в двух партиях американке Каролин Долхайд – 4:6, 2:6. Чтобы пробиться в основную сетку, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Основной раунд турнира стартует 17-го января, где Беларусь представят Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович у женщин. В мужском одиночном разряде на корт выйдут Илья Ивашко и Егор Герасимов.

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Стартовала квалификация к отрытому чемпионату Австралии по теннису – это первый в новом сезоне турнир серии Большого шлема. Удачно начала выступление Ольга...
 
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