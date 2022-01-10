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Теннисистка Арина Соболенко – вторая в рейтинге WTA

10.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теннисистка Арина Соболенко – вторая в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой вторую строчку.

Несмотря на неудачное выступление на турнире в австралийской Аделаиде, Соболенко опережает ближайшую преследовательницу, испанку Гарбинье Мугурусу более чем на 700 очков. Лидирует австралийская теннисистка Эшли Барти. Виктория Азаренко занимает 25-е место. Благодаря выходу в финал турнира в Мельбурне, сразу на 30 позиций поднялась Александра Саснович: теперь она располагается на 77 строке мирового рейтинга.

У мужчин лидирует серб Новак Джокович. Лучший из белорусов Илья Ивашко сохранил за собой 48-е место.

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Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой вторую строчку. Несмотря на неудачное выступление на турнире...
 
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