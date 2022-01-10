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Из-за обрушения моста в схему движения в объезд Немиги внесут изменения

10.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за обрушения моста в схему движения в объезд Немиги внесут изменения

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил, что в Минске скорректируют объездные пути вокруг ремонтных работ в районе Немиги, пишет БЕЛТА.

Из-за обрушения моста, которое произошло в ночь на 8 января над ул. Немига, с 8 января по 10 февраля закрыто движение всех видов транспорта. Это касается следующих участков дорог: 

- по ул. Немига от ул. Городской Вал до ул. Янки Купалы;

- по ул. Ленина от ул. Интернациональной до ул. Немига;

- по пр. Победителей от ул. Немига до ул. Мельникайте. 

В центральной части столицы создана схема изменения организации дорожного движения с учетом изменения маршрутов общественного транспорта в объезд Немиги.  

Фото: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил, что в Минске скорректируют объездные пути вокруг ремонтных работ в районе Немиги, пишет БЕЛТА. Из-за...
 
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