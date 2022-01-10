|
Из-за обрушения моста в схему движения в объезд Немиги внесут изменения
Источник материала: ОНТ
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил, что в Минске скорректируют объездные пути вокруг ремонтных работ в районе Немиги,
Из-за
- по ул. Немига от ул. Городской Вал до ул. Янки Купалы;
- по ул. Ленина от ул. Интернациональной до ул. Немига;
- по пр. Победителей от ул. Немига до ул. Мельникайте.
В центральной части столицы создана схема изменения организации дорожного движения с учетом изменения маршрутов общественного транспорта в объезд Немиги.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил, что в Минске скорректируют объездные пути вокруг ремонтных работ в районе Немиги, пишет БЕЛТА. Из-за...
|
Архив (Разное)