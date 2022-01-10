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Вольфович рассказал, когда вернутся из Казахстана белорусские миротворцы
Источник материала: ОНТ
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович ответил на вопрос, когда белорусские миротворцы смогут вернуться на Родину. Об этом он рассказал журналистам после внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ,
По словам Вольфовича, миротворцы из стран ОДКБ смогут вернуться в свои страны после полного завершения контртеррористической операции.
Госсекретарь Совета безопасности отметил, что ситуация в Казахстане постепенно стабилизируется и конфликт близится к завершению.
Фото: БЕЛТА
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Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович ответил на вопрос, когда белорусские миротворцы смогут вернуться на Родину. Об этом он...
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