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Что будет с организмом, если подниматься пешком на 5-й этаж каждый день? Результат удивит вас!
Источник материала: ОНТ
Если ежедневно подниматься пешком на пятый этаж, повысится выносливость, а также укрепится сердечная мышца,
Она добавила, что такая полезная привычка увеличивает объем легких, повышает тонус мышц и помогает похудеть.
При этом тем, у кого есть варикозное расширение вен, гипертония, болезни сердца и суставов по поводу хождения по лестнице лучше проконсультироваться с врачом.
Фото: pexels
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Если ежедневно подниматься пешком на пятый этаж, повысится выносливость, а также укрепится сердечная мышца, рассказала РИА Новости врач-терапевт Фаллахи...
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