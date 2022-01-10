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Что будет с организмом, если подниматься пешком на 5-й этаж каждый день? Результат удивит вас!

10.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с организмом, если подниматься пешком на 5-й этаж каждый день? Результат удивит вас!

Если ежедневно подниматься пешком на пятый этаж, повысится выносливость, а также укрепится сердечная мышца, рассказала РИА Новости врач-терапевт Фаллахи Нуржахан. 

Она добавила, что такая полезная привычка увеличивает объем легких, повышает тонус мышц и помогает похудеть.

При этом тем, у кого есть варикозное расширение вен, гипертония, болезни сердца и суставов по поводу хождения по лестнице лучше проконсультироваться с врачом.

Фото: pexels 


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Если ежедневно подниматься пешком на пятый этаж, повысится выносливость, а также укрепится сердечная мышца, рассказала РИА Новости врач-терапевт Фаллахи...
 
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