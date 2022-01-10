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На Немиге закрыты некоторые выходы из метро
Источник материала: ОНТ
На станции метро «Немига» временно закрыты некоторые выходы пешеходных переходов на улицу,
Пока не работают выходы №4-2, №2-2 в сторону Городского вала и Торгового дома «На Немиге» из-за ремонтных работ обрушившегося моста.
Как скоро откроются эти выходы, не сообщается.
Самая станция метро работает в штатном режиме.
Фото: Минский метрополитен
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На станции метро «Немига» временно закрыты некоторые выходы пешеходных переходов на улицу, сообщает Минский метрополитен. Пока не работают выходы №4-2, №2-2 в...
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