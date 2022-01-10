ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Немиге закрыты некоторые выходы из метро

10.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На Немиге закрыты некоторые выходы из метро

На станции метро «Немига» временно закрыты некоторые выходы пешеходных переходов на улицу, сообщает Минский метрополитен. 

Пока не работают выходы №4-2, №2-2 в сторону Городского вала и Торгового дома «На Немиге» из-за ремонтных работ обрушившегося моста.

Как скоро откроются эти выходы, не сообщается.

Самая станция метро работает в штатном режиме.

Фото: Минский метрополитен


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На станции метро «Немига» временно закрыты некоторые выходы пешеходных переходов на улицу, сообщает Минский метрополитен.  Пока не работают выходы №4-2, №2-2 в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Логойском районе водитель въехал в бетонную водосточную трубу, он скончался в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by