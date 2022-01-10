Трогательно до слез! В TikTok попало видео, на котором соскучившийся по хозяйке кот не хочет ее отпускать

Источник материала: ОНТ

В Сеть попало видео, которое растрогало пользователей и доказало, что животные очень преданны человеку.

Автор ролика под ником matskoksusha разместила в TikTok кадры, на которых ее кот крепко обнял хозяйку, давая понять, что не хочет ее отпускать ни на секунду.

Видео растрогало пользователей соцсети. «Как ребеночек прям», «Как он крепко ее держит лапками. Какая прелесть», «Какой эмоциональный котейка. Потрясающе!», – написали в комментариях.





Фото: pexels

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