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Трогательно до слез! В TikTok попало видео, на котором соскучившийся по хозяйке кот не хочет ее отпускать

10.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трогательно до слез! В TikTok попало видео, на котором соскучившийся по хозяйке кот не хочет ее отпускать

В Сеть попало видео, которое растрогало пользователей и доказало, что животные очень преданны человеку. 

Автор ролика под ником matskoksusha разместила в TikTok кадры, на которых ее кот крепко обнял хозяйку, давая понять, что не хочет ее отпускать ни на секунду. 

Видео растрогало пользователей соцсети. «Как ребеночек прям», «Как он крепко ее держит лапками. Какая прелесть», «Какой эмоциональный котейка. Потрясающе!», – написали в комментариях. 


Фото: pexels

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В Сеть попало видео, которое растрогало пользователей и доказало, что животные очень преданны человеку.  Автор ролика под ником matskoksusha разместила в TikTok кадры, на...
 
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