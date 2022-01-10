Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ЧП с российским самолетом в Белгороде. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.





Кадры с места происшествия. Самолет прибыл из Домодедово. Трап после инцидента к нему пришлось толкать вручную. Люди не пострадали. На месте работают спасатели и аэродромные службы. По предварительным данным, причиной стали сложные погодные условия.

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