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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
ЧП с российским самолетом в Белгороде. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
Кадры с места происшествия. Самолет прибыл из Домодедово. Трап после инцидента к нему пришлось толкать вручную. Люди не пострадали. На месте работают спасатели и аэродромные службы. По предварительным данным, причиной стали сложные погодные условия.
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ЧП с российским самолетом в Белгороде. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Кадры с места происшествия. Самолет прибыл из Домодедово. Трап...
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