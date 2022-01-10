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В Бресте при ДТП с двумя маршрутками пострадали три пассажира

10.01.2022 14:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Три машины, в том числе две маршрутки, столкнулись сегодня в Бресте, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталия Милюкова.

Авария в областном центре произошла сегодня около 8.40. По предварительной информации, микроавтобус "Мерседес" под управлением 47-летнего брестчанина двигался по путепроводу ул.Ленина. При спуске с моста водитель маршрутки не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутной легковой машиной, которая от удара въехала в другое маршрутное такси "Форд".

В результате происшествия два пассажира из автомобиля "Форд", в котором находилось 10 человек, и один пассажир из "Мерседеса" (там было 7 пассажиров) получили травмы. Проводится проверка.

С учетом нестабильных погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей не отвлекаться от дорожной обстановки и неукоснительно придерживаться безопасного стиля вождения. Необходимо быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость движения, а также дистанцию с впереди движущимся транспортом и боковой интервал.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Авария в областном центре произошла сегодня около 8.40. По предварительной информации, микроавтобус "Мерседес" под управлением 47-летнего брестчанина двигался по...
 
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