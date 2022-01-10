﻿ Угнанный в России Lexus нашли в Хотимске с поддельными документами и VIN-номером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Угнанный в России Lexus нашли в Хотимске с поддельными документами и VIN-номером

10.01.2022 15:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Угнанный в прошлом году в России Lexus нашли в Хотимске с поддельными документами и VIN-номером. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В сентябре прошлого года в Москве неизвестными было совершено хищение легкового автомобиля Lexus LX450D 2019 года выпуска. Благодаря имеющейся в автомобиле спутниковой системе безопасности удалось установить местонахождение похищенного транспортного средства - город Хотимск Могилевской области", - рассказала она.

Во время проверки Хотимским РОВД по данному факту были назначены судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств, а также судебная техническая экспертиза документов.

"По результатам судебной технической экспертизы документов установлено, что бланк свидетельства о регистрации транспортного средства выполнен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В частности, реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства выполнены способами струйной, офсетной, а также электрофотографической печати. Элементы защиты бланка имитированы", - отметила официальный представитель управления.

Благодаря судебной экспертизе идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств было установлено, что VIN автомобиля подвергался изменению: был удален слой металла с последующей установкой металлической пластины со знаками вторичной маркировки.

Хотимским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотимским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минской области за четыре дня задержаны 33 нетрезвых водителя
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by