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Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу

10.01.2022 15:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан владелец экстремистского канала, сбежавший за границу. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На 26-летнего жителя Гомельщины - создателя и администратора YouTube-канала с экстремистским содержанием - вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК. Установлено, что с лета 2020 года мужчина активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале, деанонил силовиков. За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности", - рассказали в МВД.

Также известно, что, сбежав в Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка. Пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ.

В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Беларуси.

Следователями возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Беларуси.
 
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