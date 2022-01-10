Влюбленный взгляд кошки покорил Сеть. Только взгляните!

Источник материала: ОНТ

Хозяйка двух котов опубликовала невероятно милое видео, которое набирает популярность в Сети, пишет «Ридус».

Главной героиней ролика под названием «Вы только посмотрите, как она на него смотрит» стала пушистая белоснежная кошка. Пользователей Сети покорил ее влюбленный взгляд, обращенный в сторону кота.





«Вот бы и на меня хоть кто-то так взглянул хоть разок», «У каждого должен быть человек, который на вас так смотрит», «Боже, это за гранью милоты», – отметили в комментариях.

Фото: pexels

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