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Влюбленный взгляд кошки покорил Сеть. Только взгляните!
Источник материала: ОНТ
Хозяйка двух котов опубликовала невероятно милое видео, которое набирает популярность в Сети, пишет «Ридус».
Главной героиней ролика под названием «Вы только посмотрите, как она на него смотрит» стала пушистая белоснежная кошка. Пользователей Сети покорил ее влюбленный взгляд, обращенный в сторону кота.
«Вот бы и на меня хоть кто-то так взглянул хоть разок», «У каждого должен быть человек, который на вас так смотрит», «Боже, это за гранью милоты», – отметили в комментариях.
Фото: pexels
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Хозяйка двух котов опубликовала невероятно милое видео, которое набирает популярность в Сети, пишет «Ридус». Главной героиней ролика под названием «Вы только...
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