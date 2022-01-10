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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

10.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент Беларуси и председатель Китайской Народной Республики сегодня провели телефонный разговор, сообщает «Пул Первого».

Лидеры обсудили вопросы международной, двусторонней и внутренней повестки дня.

Беларусь и Китай скоро отметят важную дату в истории двустороннего сотрудничества – 30-летие установления дипломатических отношений. Поэтому лидеры обменялись поздравлениями и обсудили проекты, которые реализуются в настоящее время, и возможности для расширения взаимодействия. Для постоянного достижения новых результатов стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское стратегическое партнерство.

Кроме того, Президент Беларуси и председатель КНР обменялись мнениями по поводу ситуации в Казахстане. Лукашенко рассказал коллеге о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ.

Также в разговоре Александр Лукашенко и Си Цзиньпин затронули темы, которые касаются противодействия COVID-19 и сотрудничества в гуманитарной сфере.

Фото: архив БЕЛТА


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Президент Беларуси и председатель Китайской Народной Республики сегодня провели телефонный разговор, сообщает «Пул Первого». Лидеры обсудили вопросы...
 
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